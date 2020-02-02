В Новосибирске из-за снега обрушилась крыша кафе, погиб один человек

В ночь на 2 февраля в Новосибирске произошло обрушение крыши кафе «Родня». В результате инцидента погибла 22-летняя девушка, ещё четверо человек пострадали. По предварительным данным, причиной ЧП стал толстый слой снега, скопившийся на кровле.

Как пишет ТАСС, крыша обрушилась в одноэтажной пристройке к основному зданию кафе, которая использовалась как раздевалка. Общая площадь обрушения составила 240 квадратных метров. До прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались 190 человек.

«Из-под завалов одноэтажного строения из сандвич-панелей, пристроенного к кирпичному зданию, спасатели извлекли пять человек, которые были переданы медикам. Одну женщину обнаружили без признаков жизни», — рассказали в ГУ МЧС по региону.

По данным Baza, ещё один пострадавший скончался в больнице от полученных травм.

Новосибирское издание НГС сообщает, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В рамках дела уже задержан один подозреваемый — 27-летний организатор вечеринки, проходившей в заведении.

Mash удалось выяснить, что здание официально числилось заброшенным, но при этом там регулярно проводились вечеринки. Помещение принадлежит Сибирскому отделению РАН.