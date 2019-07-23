В Новосибирске из-за «шутки» водителя троллейбуса погиб человек

В Новосибирске в Кировском депо троллейбус снёс бетонный козырек, который упал, травмировал диспетчера и насмерть раздавил кассира этого предприятия, пишут «НГС.Новости».

Трагедия произошла накануне в 23:52 по адресу Сибиряков-Гвардейцев, 49. Троллейбус двигался по территории депо, правым внешним углом кузова зацепил бетонную опору, поддерживающую плиту козырька здания.

«Девушка 1984 года рождения получила тяжёлую травму позвоночника, она находится в НИИТО (Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии). Вторая женщина скончалась на месте», — рассказал инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Отмечается, что водитель 1972 года рождения был трезв.

«Кассир и диспетчер троллейбусного депо вышли на крыльцо покурить. Троллейбус заезжал в парк и [водитель], как мне объяснили, решил пошутить: типа сделать "наезд" на них, они стояли на крыльце. Резко выворачивать начал и задел столб, на котором держался козырёк — плита. И она упала на них: кассир — насмерть, а диспетчер — с тяжёлыми травмами в больницу», — рассказал один из сотрудников депо.

Позже в мэрии Новосибирска сообщили, что окажут помощь семьям сотрудниц предприятия.