В Новосибирске девушка совершила самоубийство в школьном туалете

В средней школе № 112 Новосибирска ученица 10-го класса покончила с собой в туалете учебного заведения. Тело девушки было обнаружено утром 17 октября.

Как пишет «Интерфакс», сейчас на месте происшествия работают СКР и полиция. Они устанавливают обстоятельства трагедии, а также изучают условия жизни подростка. Все учащиеся школы были отпущены домой.

Подписчики местного паблика «На ОбьГЭСе» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали ссылки на личную страницу девушки. Она вела свой аккаунт под псевдонимом, часть постов была посвящена теме суицида. Незадолго до совершения самоубийства подросток установила статус «Произошла смерть», а на стене опубликовала запись «Это конец».