В Новосибирске арестовали директора АЗС, при взрыве на которой пострадали 34 человека

Центральный районный суд Новосибирска арестовал до 14 июля директора автозаправочной станции, при пожаре на которой пострадали 34 человека, сообщается на сайте суда.

Пожар произошёл 15 июня. По предварительным данным, причиной возгорания стало незаземление газовоза при сливе газа в стационарную ёмкость. Пожар сопровождался взрывами газовых цистерн.

В результате ЧП пострадали 34 человека, в том числе два ребёнка, которые были доставлены в ожоговый центр областной клинической больницы. Семь пострадавших находятся в реанимации.

По факту пожара было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).