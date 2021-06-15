В Новосибирске при пожаре на АЗС пострадали 34 человека (ВИДЕО)

При пожаре на АЗС в Новосибирске пострадали 34 человека, сообщил «Интерфаксу» первый заместитель начальника ГУ МЧС по региону Евгений Лебедев.

«Распространения пожара не допущено, в результате пожара пострадали 34 человека, в том числе два ребёнка, которые были доставлены в ожоговый центр областной клинической больницы», — сказал он.

По его словам, площадь пожара составила 1,5 тысячи кв. м, пожар сопровождался взрывами газовых цистерн. По словам министра здравоохранения региона Константина Хальзова, у семи находящихся в реанимации пострадавших состояние «тяжёлое, но стабильное», ожоги до 40% площади тела. У 10 человек, находящихся в ожоговом отделении не в реанимации, ожоги от 4 до 23%, состояние двух пострадавших детей удовлетворительное.

Напомним, 14 июня в 14:04 по московскому времени пожарно-спасательные подразделения МЧС России выехали на сообщение о возгорании автозаправочной станции на Гусинобродском шоссе. Во время пожара взрывались резервуары с газом, разрушен автомобиль-газовоз и одна наземная газовая ёмкость. Пожар был ликвидирован в 17:03. Погибших нет.

По предварительным данным, причиной взрыва и пожара стало незаземление газовоза при сливе газа в стационарную ёмкость. По данному факту возбуждено дело по части 2 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Директор газовой автозаправки задержан в качестве подозреваемого, сообщил заместитель прокурора Новосибирской области Павел Смагоринский.

Он также рассказал, что в настоящее время прокуратура вместе с Ростехнадзором проверяет все АГЗС Новосибирска, всего их 31.

«Проверено пять, нарушения имеют место», — заявил Смагоринский.

Начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС по Новосибирской области Дмитрий Ярцев сообщил, что тот объём газа, выброс которого произошёл на заправке, выгорел сразу, дальнейшее горение происходило в складских помещениях.

По его словам, в окружающих АГЗС складах хранились автопокрышки, небольшие баллончики с бытовым газом, находились станция по заправке газовых баллонов, станция техобслуживания, текстиль.