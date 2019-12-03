В Новом Уренгое семилетняя девочка и кот выжили после падения с девятого этажа

В Новом Уренгое семилетняя девочка выпала из окна девятого этажа вместе с котом. Им обоим удалось избежать серьёзных травм. По предварительным данным, именно животное стало причиной инцидента.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу, ЧП произошло утром 30 ноября.

В ведомстве рассказали, что в тот день мама с дочерью собирались пойти на прогулку, однако женщина ненадолго отлучилась и оставила девочку одну в квартире. Пока мамы не было, малышка сама оделась, а также надела на себя ранец, в который посадила кота. Девочка решила высунуться из окна, чтобы посмотреть, где её мать.

«Кот стал толкаться в ранце, и под действием силы тяжести ребёнок перевалился через подоконник и полетел вниз. По счастливой случайности падение пришлось в глубокий мягкий сугроб», — пояснили в СКР.

Как пишет сообщество «Новый Уренгой», девочку спасло то, что она приземлилась на спину и весь удар пришёлся на рюкзак и кота, находившегося в нём.

В пресс-службе уточнили, что после падения девочку доставили в больницу и оказали медпомощь. Травм, представляющих угрозы для её жизни, нет. Кот, выпавший из окна вместе с ребёнком, тоже не пострадал.