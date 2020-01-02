​​​​​​​В новогоднем городке Первоуральска глыба льда чуть не придавила ребёнка 

В Первоуральске часть ледяного лабиринта рухнула и чуть не придавила девочку. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы произошедшего.

«В парке упал лабиринт. Все живы, никого не придавило. Одну девочку успели вовремя вытащить», — пишут горожане в сообществе «Инцидент Первоуральск» во «ВКонтакте».

Инцидент вызвал бурное обсуждение. Жители города стали возмущаться качеством строительства ледового городка в местном парке. Некоторые предположили, что на проекте сэкономили и часть денег ушла кому-то в карман. Родители, посетившие площадку с детьми, пожаловались, что на главной ёлке города совсем скучно и блекло, сообщает «Ura.ru».

В администрации Первоуральска изданию сообщили, что обрушение произошло из-за неосторожного обращения с объектом.