Происшествия

​​​​​​​В новогоднем городке Первоуральска глыба льда чуть не придавила ребёнка 

02.01.2020 14:43
​​​​​​​В новогоднем городке Первоуральска глыба льда чуть не придавила ребёнка 

В Первоуральске часть ледяного лабиринта рухнула и чуть не придавила девочку. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы произошедшего.

«В парке упал лабиринт. Все живы, никого не придавило. Одну девочку успели вовремя вытащить», — пишут  горожане в сообществе «Инцидент Первоуральск» во «ВКонтакте».

Инцидент вызвал бурное обсуждение. Жители города стали возмущаться качеством строительства ледового городка в местном парке. Некоторые предположили, что на  проекте сэкономили и часть денег ушла кому-то в карман. Родители, посетившие площадку с детьми, пожаловались, что на главной ёлке города совсем скучно и блекло, сообщает «Ura.ru».

В администрации Первоуральска изданию сообщили, что обрушение произошло из-за неосторожного обращения с объектом.

«Сотрудники парка отмечают, что сломали лабиринт взрослые, которые толкали стену. Сразу были приняты все меры безопасности: лабиринт закрыли, убрали обрушившиеся части, пролили швы. Завезли новые ледяные блоки. Ночью, когда температура будет позволять (сейчас в Первоуральске всего минус 2), проведут все восстановительные работы», — рассказали в пресс-службе мэрии.

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