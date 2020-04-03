В Новгородской области задержали главу «Альянса врачей», которая привезла медикам маски

Главу профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву задержали в Новгородской области, сообщается в Twitter профсоюза. Васильева и другие члены «Альянса врачей» приехали в Новгородскую область, чтобы передать медикам средства индивидуальной защиты, которых им не хватает. Сбор денег на это профсоюз объявил несколько дней назад, после этого Васильеву вызывали в Следственный комитет.

Им удалось передать средства врачам двух больниц области после того, как их на несколько часов задержали. В момент второго задержания они собирались уезжать. На видео, опубликованном «Альянсом врачей», видно, как несколько мужчин тащат Васильеву в здание отделения полиции. В сообщении утверждается, что она потеряла сознание, так как один из них пытался её удушить. На теле у Васильевой, как сообщили в «Альянсе врачей», остались следы.

В отделение, где находится Анастасия Васильева, никого не пускают, в том числе её адвоката.