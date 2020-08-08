В Норильске часть собранного после аварии топлива вылилась обратно в реку

Во время ликвидации последствий разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске часть его вылилась обратно в реку Амбарную.

Как пишет «Интерфакс», речь идёт о порядка 250 литров дизеля. По данным ТАСС, разлив произошёл из-за повреждения трубопровода при перекачке топливно-водяной смеси, которую собрали из реки.

«Разлив локализован, трубопровод отключён. Производится зачистка данного участка с выемкой грунта и обработкой сорбентом», — заявили в пресс-службе Норильско-Таймырской энергетической компании.

Прокуратура Норильска и СК Красноярского края начали проверки.