В «Ночь искусств» Нижнетагильская филармония проведёт живой концерт

3 ноября, в день всероссийской акции «Ночь искусств» в Нижнетагильской филармонии пройдёт праздничная программа «Дети Победы». На концерте выступит оркестр «Тагильские гармоники» под руководством дирижёра Сергея Цветкова и вокальный ансамбль «Экспромт».

Концертная программа начнётся в 18:30 в большом зале филармонии. Зрители услышат известные военные композиции инструментальной музыки и эстрады 1940–1950-х годов.

«Цель программы — объединить поколения. Чтобы нынешние дети понимали важность подвига своих дедов и прадедов, проникались чувством гордости и патриотизма. Песни, которые распевали их прадедушки и прабабушки, прозвучат в новых аранжировках и придутся по вкусу молодым меломанам», — рассказали в Нижнетагильской филармонии.

Также с офлайн-программой к акции присоединился Нижнетагильский драматический театр. В 18:00 состоится показ спектакля-концерта «День Победы» в постановке художественного руководителя Игоря Булыгина. Спектакль покажут и онлайн, в соцсетях драматического театра.

Напомним, в этом году основные мероприятия Всероссийской акции «Ночь искусств» пройдут в онлайн-формате из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Акция посвящена 75-летию Победы. Музеи и библиотеки Нижнего Тагила в своих соцсетях проведут выставки, лекции, экскурсии и мастер-классы.