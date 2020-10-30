«Ночь искусств — 2020» в Нижнем Тагиле пройдёт в онлайн-формате

3 ноября Нижний Тагил присоединится к ежегодной всероссийской акции «Ночь искусств». В предпраздничный вторник, накануне Дня народного единства, музеи, театры и филармония покажут в своих соцсетях концерты, выставки, проведут экскурсии.

Изначально учреждения культуры Нижнего Тагила готовили разнообразную офлайн-программу мероприятий, но сегодня стало известно, что акция всё-таки состоится онлайн из-за угрозы распространения коронавирусной инфекциии. Эту информацию «Афише МС» подтвердила начальник управления культуры Светлана Юрчишина.

В этом году акция посвящена 75-летию Победы. Музей-заповедник «Горнозаводской Урал» опубликует в своих пабликах тематические лекции об истории города, заводчиках Демидовых, танках, жизни Тагила в годы войны. Сотрудники музея изобразительных искусств расскажут о знаменитых произведениях, проведут интернет-викторины и виртуальные мастер-классы. Свою онлайн-программу готовит Нижнетагильский театр кукол.

Центральная библиотека Нижнего Тагила присоединится к акции «Ночь искусств» в формате онлайн. На сайте библиотеки и в группе «ВКонтакте» пройдёт молодёжный фестиваль. Это одно из знаковых событий проекта «вМесто», открытого год назад на средства президентского гранта. Пользователи увидят театральную инсценировку по книге Бунина «Окаянные дни», посвящённую 150-летию писателя, а также две постановки для детей: «По дорогам бременских музыкантов» и спектакль-невидимку «По следам героев Киплинга».

Ценителей словесного мастерства и начинающих авторов приглашают в гости участники литературной студии «Вместо тысячи слов...», которой руководит писатель Яков Разливинский.

Тех, кто любит делать красивые вещи своими руками, ждёт мастер-класс по изготовлению сувенира «книга из полимерной глины».

Конечно же, библиотека поможет сориентироваться в выборе литературы. Канал «РазноЧтения» расскажет о книгах, главные герои которых так или иначе связаны с искусством. Отдел обслуживания предложит BookMикс «Новое чтение» с ответами на вопросы, что пишут современные авторы, какие книги в последние годы стали бестселлерами, кому вручали престижные литературные премии.