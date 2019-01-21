В Нижний Тагил вернутся холода

Наступившая рабочая неделя в Нижнем Тагиле будет холодной. По прогнозам уральских синоптиков, если сегодня, 21 января, дневная температура воздуха будет понижаться всего до минус 10 градусов, то к среде столбики термометров опустятся до минус 13 градусов, к четвергу — до минус 16 градусов. Ночью на этой неделе ожидается от минус 14 до минус 20 градусов. Также синоптики прогнозируют слабые метели, всю неделю в городе будет идти снег.

В целом в Свердловской области 21–22 января столбики термометров будут показывать 12–13 градусов ниже нуля, 23 января похолодает до минус 17. Ночью на большей части региона прогнозируется от минус 14 до минус 19 градусов, на севере области — до минус 25.