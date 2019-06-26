Общество

В Нижний Тагил съехались лучшие инкассаторы и охранники со всей России (ФОТО, ВИДЕО)

26.06.2019 16:58
В Нижний Тагил съехались лучшие инкассаторы и охранники со всей России (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня, 26 июня, на полигоне НТИИМ «Старатель» стартовали X всероссийские соревнования по многоборью среди подразделений инкассации и охраны. В Нижний Тагил приехали 12 команд подразделений Сбербанка со всей России, а также бойцы белорусской службы «ИНКАС. Эксперт», ФГУП «Главный центр спецсвязи», 12-го отряда спецназа «Урал» и Нижнетагильского ОМОНа.

«Хотелось бы поприветствовать участников соревнований от лица администрации Нижнего Тагила, главы города. Хотелось бы отметить, что Сбербанк для Нижнего Тагила это давний и главный партнёр в сфере финансовых услуг. Радует, что подобными соревнованиями мы расширили наш спектр взаимодействия. Особенно приятно, что Нижний Тагил становится традиционной площадкой для проведения подобных мероприятий», сказал замглавы администрации Нижнего Тагила по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов.

Отметим, что Нижний Тагил в третий раз принимает соревнования инкассаторов под эгидой Сбербанка. По словам организаторов, в этом году состязания стали самыми зрелищными за 10 лет существования. Участники соревновались в практической стрельбе из пистолета Макарова, умениии обращаться со спецавтомобилем, банкоматом и контейнером с деньгами, а также демонстрировали навыки владения средствами пожаротушения, физическую и медицинскую подготовку. Итоги соревнований будут подведены завтра, 27 июня. Победителей ждут не только кубки и медали, но и ценные призы.

«Эти соревнования в Нижнем Тагиле для нас особые, подчеркнул зампередседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Я горжусь тем, что мы здесь применяем самые современные упражнения, которые на данный момент существуют в арсенале силовых структур. Раньше обычно стреляли раз в год по три патрона, а теперь мы применяем методы практической стрельбы на скорость, на точность. Мы доработали некоторые стандартные упражнения, моделируем различные нештатные ситуации, когда появляются определённые угрозы, и какими способами их можно нейтрализовать. Как известно, сейчас применяются спецконтейнеры, в которых в случае попытки ограбления срабатывает детонатор и все ценности внутри окрашиваются краской, поэтому нападения на инкассаторов, по сути, становятся бессмысленными». 

Топ-менеджер отметил, что уже принято решение провести следующие соревнования снова в Нижнем Тагиле.

Фото: 
Артём Тимашев
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