В Нижний Тагил съехались лучшие инкассаторы и охранники со всей России (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня, 26 июня, на полигоне НТИИМ «Старатель» стартовали X всероссийские соревнования по многоборью среди подразделений инкассации и охраны. В Нижний Тагил приехали 12 команд подразделений Сбербанка со всей России, а также бойцы белорусской службы «ИНКАС. Эксперт», ФГУП «Главный центр спецсвязи», 12-го отряда спецназа «Урал» и Нижнетагильского ОМОНа.

«Хотелось бы поприветствовать участников соревнований от лица администрации Нижнего Тагила, главы города. Хотелось бы отметить, что Сбербанк для Нижнего Тагила — это давний и главный партнёр в сфере финансовых услуг. Радует, что подобными соревнованиями мы расширили наш спектр взаимодействия. Особенно приятно, что Нижний Тагил становится традиционной площадкой для проведения подобных мероприятий», — сказал замглавы администрации Нижнего Тагила по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов.

Отметим, что Нижний Тагил в третий раз принимает соревнования инкассаторов под эгидой Сбербанка. По словам организаторов, в этом году состязания стали самыми зрелищными за 10 лет существования. Участники соревновались в практической стрельбе из пистолета Макарова, умениии обращаться со спецавтомобилем, банкоматом и контейнером с деньгами, а также демонстрировали навыки владения средствами пожаротушения, физическую и медицинскую подготовку. Итоги соревнований будут подведены завтра, 27 июня. Победителей ждут не только кубки и медали, но и ценные призы.

«Эти соревнования в Нижнем Тагиле для нас особые, — подчеркнул зампередседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. — Я горжусь тем, что мы здесь применяем самые современные упражнения, которые на данный момент существуют в арсенале силовых структур. Раньше обычно стреляли раз в год по три патрона, а теперь мы применяем методы практической стрельбы на скорость, на точность. Мы доработали некоторые стандартные упражнения, моделируем различные нештатные ситуации, когда появляются определённые угрозы, и какими способами их можно нейтрализовать. Как известно, сейчас применяются спецконтейнеры, в которых в случае попытки ограбления срабатывает детонатор и все ценности внутри окрашиваются краской, поэтому нападения на инкассаторов, по сути, становятся бессмысленными».

Топ-менеджер отметил, что уже принято решение провести следующие соревнования снова в Нижнем Тагиле.