В Нижний Тагил прилетел глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков

Сегодня, 8 апреля, министр науки и просвещения РФ Валерий Фальков приехал с рабочим визитом в Нижний Тагил, где посетил Нижнетагильский машиностроительный техникум (входит в УрФУ) и провёл совещание по кадровому вопросу на предприятиях Свердловской области. Как сообщает официальный Telegram-канал Минобрнауки России, отдельной темой для обсуждения стал дефицит работников на «Уралвагонзаводе».

«Министру представили лаборатории электрики и электротехники, специальных машин и устройств, учебно-производственных мастерских проекта “Мехатроника и робототехника”, тренажёрный класс станков с программным управлением», — говорится в сообщении.

Также на встрече с представителями УВЗ и УрФУ обсудили вопросы ремонта здания техникума и приведения в порядок материально-технической базы, ремонта общежития вуза и развития образовательных программ в сотрудничестве с предприятиями региона.

«В комплексе все эти меры, безусловно, будут способствовать тому, что больше ребят из школ будут поступать сюда, в филиал, на программы среднего профессионального образования. В конечном итоге это позволит предприятиям, расположенным в Нижнем Тагиле, в первую очередь “Уралвагонзаводу”, получать квалифицированных специалистов», — заявил министр.

Напомним, в феврале этого года Владимир Путин во время посещения «Уралвагонзавода» поручил оказать поддержку двум образовательным учреждениям, готовящим кадры для предприятия, в том числе Нижнетагильскому машиностроительному техникуму.