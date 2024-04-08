Владимир Путин поручил направить 400 млн рублей на развитие техникумов в Нижнем Тагиле

Президент России Владимир Путин поручил федеральному и свердловскому правительствам выделить не менее 400 млн рублей на модернизацию инфраструктуры и оборудования двух техникумов в Нижнем Тагиле. Об этом говорится в перечне поручений по итогам рабочей поездки президента в Свердловскую и Челябинскую области, который опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с правительством Свердловской области: при формировании проекта федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов предусмотреть выделение бюджетных ассигнований в размере не менее 400 млн рублей на модернизацию инфраструктуры и оборудования Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих производств и сервиса и Нижнетагильского машиностроительного техникума», — говорится в сообщении.

Доклады о реализации поручения будут представлены до 1 августа и до 1 ноября 2024 года.

Также правительствам поручено построить в районе Нижнего Тагила в 2024–2025 годах круглогодичный детский оздоровительный лагерь и отремонтировать травмпункт городской больницы № 1. Доклад о реализации поручения будет представлен до 15 июня 2024 года.