В Нижний Тагил придёт небольшое потепление

На предстоящей рабочей неделе в Нижнем Тагиле потеплеет до плюс 22 градусов. В понедельник, 17 июня, столбики термометров поднимутся днём лишь до 14 градусов, во вторник — до 16 градусов, в среду и четверг — уже до 20–22 градусов выше нуля. Ночью будет холодать до плюс 8–4 градусов. По данным Уральского гидрометцентра, возможны небольшие дожди.

До вторника, 18 июня, дневная температура воздуха в городах Свердловской области будет подниматься только до 18 градусов тепла, ночная — до 1–6 градусов. Сегодня в отдельных районах региона прогнозируются дожди и грозы. Ветер ожидается северо-западный и западный.