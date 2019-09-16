В Нижний Тагил придут затяжные дожди и холод

Жителей Нижнего Тагила на этой рабочей неделе, по прогнозам синоптиков, ждут затяжные дожди и холод. Пасмурно будет в течение ближайших пяти дней. Дневная температура с понедельника по среду будет держаться на уровне 12–13 градусов выше нуля, ночная — в районе 8–6 градусов. К концу недели столбики термометров станут опускаться днём до 8 градусов выше нуля, ночью — до плюс 3 градусов. Ветер ожидается преимущественно юго-западный.

В отдельных городах Свердловской области ночная температура воздуха будет понижаться в течение рабочей недели до 1–0 градусов, возможны заморозки. Днём воздух будет прогреваться до 16–17 градусов выше нуля. По данным Уральского гидрометцентра, ожидаются небольшие дожди и юго-западный ветер с порывами до 5–10 м/с.