В Нижний Тагил придут дожди и мокрый снег

В ближайшее время жителей Нижнего Тагила ждут дожди и мокрый снег. В понедельник, 5 октября, ещё будет солнечно, воздух прогреется до 6 градусов выше нуля. Во вторник пойдут дожди, а в среду, 7 октября, прогнозируются ещё и снежные осадки. По ночам столбики термометров будут опускаться максимум до минус 4 градусов. Ветер ожидается преимущественно западный и северо-восточный.

В отдельных городах Свердловской области в начале новой рабочей недели по ночам будет холодать до минус 5 градусов. В дневное время воздух прогреется максимум до 10 градусов выше нуля. Дожди с мокрым снегом, по данным Уральского гидрометцентра, ожидаются не только в Нижнем Тагиле, но и в других городах региона. Порывы ветра будут достигать 9–14 м/с.