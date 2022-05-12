В Нижний Тагил на открытие Фестиваля театров малых городов приедет Евгений Миронов

С 29 мая по 5 июня Нижний Тагил станет главной культурной площадкой России. В эти наш город примет XIX Фестиваль театров малых городов, который проводит известный актёр и художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов. Артист будет присутствовать на открытии фестиваля, рассказали организаторы АН «Между строк».

Основной площадкой события станет Нижнетагильский драматический театр, некоторые постановки покажут в Театре драмы Каменска-Уральского. Драматический театр Нижнего Тагила представит спектакль «Пегий пёс, бегущий краем моря» (12+) режиссёра Даниила Безносова.

Уже стартовала продажа билетов на спектакли, которые привезут творческие коллективы театров из 15 российских городов: Альметьевска, Березников, Волжского, Глазова, Каменска-Уральского, Комсомольска-на-Амуре, Кудымкара, Лысьвы, Мирного, Минусинска, Новокуйбышевска, Прокопьевска, Сарапула, Стерлитамака, Уссурийска.

Количество билетов на фестивальные спектакли ограничено. Их можно приобрести только в кассе драматического театра. Она открыта ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 14:00 и с 15:00 до 19:00, в воскресенье до 18:00. Телефон для справок: 8 (3435) 41-21-78.

Фестиваль театров малых городов России был учреждён в 2004 году. Уникальность мероприятия в том, что оно даёт конкурсантам возможность оставаться в месте его проведения в течение всего времени, посещать показы спектаклей, участвовать во всех проектах и обсуждениях. В программу также включены профессионально-образовательная программа, встречи с деятелями российской культуры, семинары, мастер-классы, тренинги опытных педагогов, необходимые для повышения театральной квалификации участников.

О том, что Нижний Тагил будет площадкой фестиваля, стало известно в июне 2021 года. Такой подарок решили сделать городу в честь его 300-летия.