На Фестиваль малых городов России в Нижний Тагил приедут 15 театров 

Оргкомитет XIX Фестиваля театров малых городов России объявил программу на 2022 год. Фестиваль впервые пройдёт в Нижнем Тагиле с 30 мая по 5 июня. На него приедут театры 15 городов: Альметьевска, Березников, Волжского, Глазова, Каменска-Уральского, Комсомольска-на-Амуре, Кудымкара, Лысьвы, Мирного, Минусинска, Новокуйбышевска, Прокопьевска, Сарапула, Стерлитамака, Уссурийска.

Как рассказали организаторы, работы участников фестиваля будут представлены в большой и малой формах. Откроет фестиваль гостевой спектакль.

Свердловскую область на фестивале представят Нижнетагильский драматический театр, который станет основной площадкой события, и Театр драмы Каменска-Уральского. Хозяева покажут постановку «Пегий пёс, бегущий краем моря» (12+) режиссёра Даниила Безносова.

Фестиваль театров малых городов России проводит известный актёр и худрук Театра наций Евгений Миронов. Театральный смотр был учреждён в 2004 году. Уникальность фестиваля заключается в том, что он даёт конкурсантам возможность оставаться в месте его проведения в течение всего времени, посещать показы спектаклей фестиваля, участвовать во всех проектах и обсуждениях. В программу фестиваля также включена профессионально-образовательная программа, встречи с деятелями российской культуры, семинары, мастер-классы, тренинги опытных педагогов, необходимые для повышения театральной квалификации участников.

О том, что Нижний Тагил будет площадкой фестиваля, стало известно в июне 2021 года. На неделю наш город станет театральной столицей России. Такой подарок решили сделать городу в честь его 300-летия.