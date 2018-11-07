В Нижний Тагил идут снегопады и резкое похолодание

В Нижнем Тагиле в ближайшие дни резко похолодает. По данным Уральского гидрометцентра, температура воздуха в городе начнёт понижаться уже завтра, 8 ноября. В ночь на 9 ноября столбик термометра опустится до минус 15 градусов. Днём того же числа температура воздуха повысится максимум до минус девяти градусов, ночью снова будет минус 15 градусов. В течение всей недели, по прогнозам синоптиков, будет идти снег, в том числе мокрый и с дождём. Также ожидается западный ветер с порывами до 17–18 метров в секунду.

Ранее свердловские синоптики и спасатели объявили штормовое предупреждение в регионе из-за снегопадов на этой неделе. Они попросили жителей области быть осторожными на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач над головой. Из-за налипания мокрого снега на провода возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, которые могут привести к отключению электричества.

Водителям также рекомендуется быть предельно внимательными и выбирать скорость, позволяющую контролировать автотранспортное средство при резком ухудшении погодных условий. При нештатных ситуациях, авариях необходимо позвонить по телефонам единой дежурно-диспетчерской службы Нижнего Тагила: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.