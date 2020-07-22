В Нижние Серги после наводнения прилетел глава МЧС России Евгений Зиничев, со ссылкой на источник в правительстве Свердловской области пишет Znak.com.

По данным собеседника, утром 22 июля Зиничев на вертолёте отправился на место ЧС.

По данным регионального ГУ МЧС, сейчас в Нижних Сергах восстановлено электроснабжение, продолжаются работы по расчистке улиц, а также русла реки Заставка от мусора. В работах задействованы 150 сотрудников МЧС и работников коммунальных служб, 17 единиц техники, в том числе фронтальные погрузчики, краны, самосвалы. Вывезено 106 самосвалов мусора общим объёмом 1555 кубических метров. Производится откачка воды из подвалов частных жилых домов, придомовых территорий, уже очищены 14 частных жилых домов и 10 придомовых территорий.

В зоне подтопления работают психологи. Организованы подворовые обходы пострадавшего жилого сектора, оценка пострадавшего имущества, после чего планируется проведение компенсационных выплат пострадавшему населению. Всего к ликвидации последствий паводка привлечены 436 человек, 68 единиц техники.

Сотрудники администрации Нижнесергинского района и спасатели организовали доставку населению бутилированной воды и продуктовых наборов, также продуктовые наборы развозят благотворительные организации, ведётся поиск волонтёров. По данным паблика «Подслушано/Нижние Серги», жители области привозят пострадавшим вещи.

Напомним, потоп в Нижних Сергах начался вечером 20 июля, когда из-за сильного ливня река разлилась и прорвала плотину. По информации ГУ МЧС по Свердловской области, вода подтопила 63 жилых дома, в которых живут 189 человек, а также четыре административных здания. Кроме того, паводок разрушил три пешеходных моста, один автомобильный мост, три дома и повредил линии электропередач. Раненых и погибших в результате потопа нет: спасатели эвакуировали пять человек из зоны подтопления, остальные жители самостоятельно покинули дома, большинство из них разместились у родственников.

Накануне на месте ЧС побывал губернатор Евгений Куйвашев, который пообещал, что пострадавшим выплатят компенсации в размере 15 тысяч рублей.