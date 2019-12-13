В Нижней Туре двух рабочих раздавило трубой

В Нижней Туре двух сотрудников предприятия раздавило трубой, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Инцидент произошёл на промышленной площадке научно-производственного предприятия «Аспект-Центр».

«Днём 11 декабря 2019 года двое рабочих предприятия получили тяжкие травмы в результате ската металлической трубы диаметром 820 мм и длиной 11 метров с вершины пирамиды, образованной складированными трубами», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Оба пострадавших были экстренно госпитализированы, на следующий день они скончались от полученных травм в реанимационном отделении Нижнетуринской центральной горбольницы. Прокуратура и СК начали проверку, выясняются все обстоятельства несчастного случая на производстве.