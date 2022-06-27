В Нижней Синячихе задержали мужчину, выстрелившего в голову девочке

В селе Нижняя Синячиха Алапаевского района полицейские задержали ранее судимого местного жителя, выстрелившего в голову 11-летней девочке. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Свердловской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

Напомним, 22 июня 2022 года неизвестный выстрелил в голову 11-летней девочке, которая вместе со своими друзьями играла на улице. В результате пострадавшую доставили в Екатеринбург для лечения. Медики ввели ребёнка в искусственную кому, состояние девочки улучшилось, несмотря на то, что пулю достать не смогли.

Стрелявшим оказался 49-летний ранее судимый местный житель. Следователи провели у него дома обыск и нашли в палисаднике гильзу. На допросе с применением полиграфа мужчина признался, что стрелял по птице, а детей не заметил.

Дело взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Сейчас подозреваемый находится под стражей.