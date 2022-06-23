В Нижней Синячихе неизвестный прострелил голову 11-летней девочке

Накануне, 22 июня, около 21:00 в селе Нижняя Синячиха 11-летнюю девочку ранили в голову. Как пишет Telegram-канал «Лампа», пострадавшую экстренно транспортировали на вертолёте в Екатеринбург.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области рассказали, что четверо подростков, гуляя, услышали странный звук, а когда оглянулись, то увидели, что их знакомая девочка лежит на земле с ранением в области головы.

Известно, что пострадавшая живёт в полной семье и на учёте в ПДН не состоит. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Алапаевская городская прокуратура организовала проверку.

В настоящее время следствием СКР во взаимодействии с сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления и лица, причастного к нему.