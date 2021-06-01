В Нижней Салде установили мемориальную доску художнику-фронтовику, почётному гражданину Нижнего Тагила Петру Бортнову

Накануне в Нижней Салде, на малой родине живописца, заслуженного художника России и почётного гражданина Нижнего Тагила Петра Бортнова, появилась мемориальная табличка с его именем. Доска установлена на доме, в котором жил будущий художник, сообщает Нижнетагильский музей изобразительных искусств.

Пётр Бортнов родился в Нижней Салде 31 мая 1918 года. После окончания семилетки, с 1936 года, работал в паровозном депо Нижнесалдинского завода. В 1938 году был призван в армию, служил на Сахалине и Курильских островах в погранвойсках, участвовал в боевых действиях против японских захватчиков. Награждён медалью за победу над Японией, орденом Отечественной войны II степени.

В 1947 году поступил в Нижнетагильское художественно-промышленное училище, которое окончил с отличием и был оставлен преподавать живопись. Начиная с 1951 года Бортнов активно занимался творчеством. Он отдавал предпочтение исторической тематике. Среди известных полотен — «Установление Советской власти в Нижнем Тагиле», «Бунт на демидовском заводе», «Ермак на горе Медведь-камень», «Стачка на Высокогорском руднике». В 1960-е годы художника поглощают события Гражданской войны на Урале.

Как отмечают в музее искусств, Пётр Бортнов являлся одним из организаторов мастерских Художественного фонда в Нижнем Тагиле. Ему одному из первых в Нижнем Тагиле было присвоено звание «Заслуженный художник РСФСР». За выдающийся вклад в культуру Бортнов получил звания «Почётный гражданин Городского округа Нижняя Салда», «Почётный гражданин Нижнего Тагила» и «Почётный гражданин Нижней Салды».