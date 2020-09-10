В Нижней Салде 22-летняя наркоманка зарезала женщину

Следственный отдел Верхней Салды предъявил местной жительнице обвинение в убийстве. По данным пресс-службы ведомства, 6 сентября 2020 года в правоохранительные органы поступило сообщение об убийстве 34-летней женщины в квартире дома по улице Металлургов. Выехавшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили на трупе признаки криминальной смерти в виде колото-резаного ранения в области шеи. По подозрению в убийстве была задержана 22-летняя женщина.

«Тревожное сообщение поступило в дежурную часть местного отдела ОВД от знакомой погибшей. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы МО МВД РФ “Верхнесалдинский” задержали подозреваемую по горячим следам — она не стала отпираться и созналась в том, что натворила. Выяснилось также, что задержанная и ранее была не в ладах с законом, поскольку привлекалась к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков», — отметил начальник пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Женщина признала вину, показав, что преступление совершено из-за личной неприязни. По уголовному делу продолжается комплекс следственных действий по выяснению всех обстоятельств совершённого преступления, сбору и закреплению доказательственной базы.