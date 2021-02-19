В Нижневартовске уволили врио начальника УМВД после урока в школе с имитацией митинга

Временно исполняющего обязанности главы управления МВД России по Нижневартовску Олега Сураева уволили после «урока мужества» в местной школе № 42, где в ходе занятия учащиеся сымитировали «акцию протеста». Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщили на официальном сайте УМВД по Югре.

Кроме того, после проверки некоторых сотрудников МВД предупредили о неполном служебном соответствии. Четверо сотрудников получили строгий выговор. Также наказаны сотрудники школы, которые отвечали за организацию «урока мужества», пишет РБК.

«Сотрудники, которые отвечали за этот "урок мужества", понесли наказание в соответствии с трудовым законодательством. Все, кто был занят на этом мероприятии, все замы», — сказала директор учреждения Галина Гасымова, добавив, что ни дети, ни родители не жаловались на произошедшее.

Напомним, 16 февраля в школу № 42 пришла группа силовиков. Сотрудники правоохранительных органов демонстрировали ребятам действия, похожие на разгон несанкционированной акции протеста, они выстраивались в шеренгу и закрывались щитами, а дети кидали в них мячи. Через несколько секунд из-за спин силовиков выбегали другие школьники и хватали участников «беспорядков».