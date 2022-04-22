В Нижнетагильской филармонии пройдёт пасхальный концерт в память о главном дирижёре Владимире Капкане

В филармонии Нижнего Тагила 26 апреля в 18:30 пройдёт концерт «Русь величавая» (12+) в память о её основателе и главном дирижёре Владимире Капкане. Владимир Иванович скоропостижно скончался 20 марта 2022 года, оставив своим коллегам массу идей и запланированных проектов.

Как рассказали в филармонии, Владимир Капкан планировал запустить серию пасхальных концертов, чтобы открывать горожанам выдающееся наследие отечественных композиторов. Также дирижёр мечтал создать полноценный симфонический оркестр, отмечая, что Нижний Тагил «дорос до такой музыки». Предстоящий концерт, обещают организаторы, воплотит в себе обе эти мечты.

«Мы в этот раз привлекаем много приглашённых музыкантов. У нас будет расширенный состав скрипачей, у нас такого никогда не было. Качество звука, соответственно, будет совершенно другое. Это объёмная программа именно симфонической музыки и именно для полного состава симфонического оркестра. Мы старались не отходить от планов Владимира Ивановича, хотя это было достаточно сложно. Были предложения и отказаться от каких-то произведений, и что-то сократить. Но мы решили сыграть всё в полном объёме — так, как было задумано Владимиром Ивановичем», — рассказывает директор оркестра «Демидов-камерата» Михаил Бражников.

В программе концерта сочинения М. Балакирева, Н. Римского‑Корсакова, А. Аренского, П. Чайковского, которые и в XXI веке по-прежнему звучат мощно и современно. В первом отделении будет дирижировать Сергей Цветков, во втором — Евгений Сеславин.

Билеты можно приобрести на сайте и в кассах Нижнетагильской филармонии.