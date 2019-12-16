В Нижнетагильском шахматно-шашечном центре открыли мемориальную доску памяти Евгения Зудова

В Нижнем Тагиле шахматно-шашечному центру присвоили имя бывшего директора Нижнетагильского технологического института (филиала УрФУ) Евгения Зудова. Сегодня, 16 декабря, на здании центра установили мемориальную доску в связи с 80-летием со дня рождения почётного гражданина Нижнего Тагила.

Долгие годы Евгений Зудов являлся президентом Нижнетагильской шахматной федерации, именно он стоял у истоков создания городского шахматно-шашечного центра. За это время в городе появились мастера с международным рейтингом. В 2001 году в Нижнем Тагиле открылся шахматно-шашечный центр.

«Установив эту доску, я хочу только одного, чтобы молодые ребята, приходя заниматься сюда, спрашивали: “А кто это — Зудов Евгений Георгиевич?” Хочу, чтобы они, вдохновившись его биографией и подвигами, последовали его примеру. Таким образом, мы увековечим память об этом человеке», — сказал мэр Владислав Пинаев.

«Ещё когда только открывали шахматно-шашечный центр, в 2001 году, хотели ему присвоить имя Евгения Зудова. Профессор тогда не согласился, в шутку сказал, что, пока полностью не отремонтируем учреждение, этого делать не стоит. Теперь время пришло», — говорил ранее директор ШШЦ Михаил Погромский.

Сегодня центр — это место притяжения молодых и опытных шахматистов. Вчера завершились областные соревнования «Каменный цветок», у основания которых также стоял Евгений Зудов. На протяжении 15 лет в центре проходят соревнования памяти его основателя, которые собирают участников из всей области и России.