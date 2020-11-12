В Нижнетагильском музее искусств прочтут пьесу молодого уральского драматурга о насилии в семье 

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств пройдёт читка пьесы о проблеме психологического насилия в семье. Её написала уральский драматург Екатерина Гузёма.

Пьесу «Вся правда о моём отце…» в Нижний Тагил привезёт режиссёр Светлана Осетрова, студентка ЕГТИ, сыграют в постановке молодые тагильские актёры. В главной роли выступит Марина Зимина.

Произведение драматурга Екатерины Гузёмы поднимает серьёзные вопросы о взаимопонимании между родителями и детьми, семейном насилии и о том, как оно может повлиять на психику ребёнка. Екатерина Гузёма — известный уральский драматург, участница Форума молодых писателей России, её работы входили в шорт-листы престижных театральных конкурсов, по пьесам драматурга ставились спектакли в Центре современной драматургии и Коляда-театре в Екатеринбурге.

После прочтения планируется обсуждение постановки и проблем, поднятых драматургом.

Читка пьесы «Вся правда о моём отце…» запланирована на 28 ноября в 16:00 на Уральской, 4. Вход платный. Заранее на мероприятие можно записаться по телефону: 8 (3435) 25-26-47 или в группе музея искусств. Сотрудники музея просят не забывать о мерах безопасности, быть в масках и перчатках, а также соблюдать социальную дистанцию.