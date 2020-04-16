В Нижнетагильском горно-металлургическом колледже произошёл пожар

Сообщение о возгорании в Нижнетагильском горно-металлургическом колледже по улице Циолковского поступило 15 апреля в 20:18. Как рассказали в отделе надзорной деятельности МЧС, получив на пульт сигнал о пожаре, охранник вышел на улицу и увидел дым из-под крыши мастерской. Он вызвал пожарную охрану, обеспечил подъезд пожарной техники к очагу возгорания. На площади 5 кв. м горела мебель в учебной мастерской колледжа. В связи с дистанционным обучением в учреждении учащихся и сотрудников не было.

В тушении пожара были задействованы 5 спецмашин и 14 спасателей. В 20:26 они локализовали огонь, в 20:28 ликвидировали открытое горение, а к 20:48 уже завершили проливку и разбор сгоревших конструкций. Предполагаемая причина — короткое замыкание электропроводки. По факту происшествия организована проверка.