В Нижнетагильском драматическом театре состоялась премьера новогодней сказки, роли на которую распределяли зрители 

В драматическом театре Нижнего Тагила в минувшие выходные состоялись премьерные показы новогодней сказки «Двенадцать месяцев» (6+). Постановка Игоря Булыгина по пьесе Самуила Маршака получилась яркой, музыкальной, с чудесами и превращениями и покорила сердца не только маленьких, но и взрослых зрителей.

Сказка «Двенадцать месяцев» победила в зрительском голосовании, которое театр устроил летом этого года в своих соцсетях. При этом зрители, выбравшие эту историю в качестве новогоднего спектакля, были приглашены за кулисы и в цеха театра. А ещё им предложили распределить на ведущие роли артистов. Тагильские театралы отдали роли Королевы и Апреля новым артистам из Перми Ирине Тараторкиной и Илье Головину.

В двух других театрах Нижнего Тагила тоже стартовала новогодняя кампания, она продлится до 9 января 2022 года. Зрителям Нижнетагильского театра кукол представили сразу две постановки: «Морозко» (6+) режиссёров из Санкт-Петербурга Александра и Тамары Стависских и бэби-спектакль «Моя первая ёлочка» (0+).

В Новом Молодёжном театре на Вагонке поставили осовремененную, всеми любимую сказку «Щелкунчик и Мышиный Король» (6+).