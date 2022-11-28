В Нижнем Тагиле жители жалуются на отсутствие мусорных контейнеров

В центре Нижнего Тагила жители жалуются на отсутствие мусорных контейнеров на площадках. Об этом, в частности, пишет местный житель в сообществе «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ» во «ВКонтакте».

«Кто портит контейнеры? Почему железные заменили на пластмассовые? Почему стало дороже, но не лучше? Когда вопросов больше, чем ответов», — подписал фотографию подписчик сообщества.

Фотография сделана в центре Нижнего Тагила рядом с домом № 13 на улице Вязовской в минувшую субботу, 26 ноября. На тот момент на контейнерной площадке находился только один мусорный бак, который уже был переполнен мусором.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО в Свердловской области ООО «Рифей», причиной отсутствия контейнеров стал пожар, который произошёл на площадке ещё 9 ноября. В результате возникшего возгорания тогда пострадали три из четырёх контейнеров.

«На сегодняшний день известно, что к первому декабря УК и ТСЖ, обслуживающие данное место накопления ТКО, установят на площадке шесть металлических баков. Напомним, что обустройство и обслуживание контейнерной площадки, в том числе обеспечение сохранности контейнеров, возложено законом на собственника земельного участка либо на управляющую организацию», — прокомментировали в ООО «Рифей».

Напомним, в сентябре 2022 года в Свердловской области сгорели около 20 пластиковых контейнеров. В их числе были и баки с двух площадок в Нижнем Тагиле — на проспекте Мира, 6 и на улице Пархоменко, 21. Вместо сгоревших пластиковых баков в этих местах были установлены металлические.