В Нижнем Тагиле управляющие компании будут менять сгоревшие пластиковые контейнеры за счёт жильцов

В сентябре в Свердловской области сгорели около 20 пластиковых контейнеров, в том числе в Нижнем Тагиле от огня пострадали баки на двух площадках — на улице Мира, 6 и Пархоменко, 21.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе регоператора «Рифей», контейнерная площадка по адресу Пархоменко, 21 была отремонтирована в 2021 году. Тогда региональный оператор за свой счёт установил там 6 новых пластиковых евробаков. Однако в конце сентября новые контейнеры сгорели, на время там установили бункер, который также позволял вывозить мусор. Позже управляющая компания «Строительные технологии» закупила 4 железных бака. Как пояснили АН «Между строк» в УК, новые баки были приобретены за счёт жильцов.

«К сожалению, возгорания на контейнерных площадках до сих пор остаются неотъемлемой частью действительности. Управляющим компаниям, поскольку именно они являются ответственными за оборудование мест накопления, приходится приобретать новые баки, и предпочтение отдаётся металлическим, несмотря на то, что они имеют меньший объём и их внешний вид значительно уступает современным пластиковым ёмкостям», — отметил исполнительный директор компании «Рифей» Фёдор Потапов.