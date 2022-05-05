В Нижнем Тагиле жители Вагонки жалуются на лжегазовиков

В Нижнем Тагиле жильцы многоквартирных домов на Вагонке жалуются на людей, которые ходят по квартирам и представляются сотрудниками газовых служб. Накануне одну из таких работниц сняла на видео бдительная тагильчанка. Когда по её подъезду стали ходить подозрительные люди в спецовках, женщина позвонила в газовую компанию «Газэкс», где ей заявили, что сегодня в их доме никакой проверки не планировалось. Об этом сообщает сообщество «Инцидент Нижний Тагил».

«С верхних этажей эта предприимчивая дама уже успела собрать у доверчивых стариков по 7100 рублей. Потом она дошла до меня. Выслушав все её сказки-присказки, я тут же позвонила в “Газэкс” и полицию», — рассказала тагильчанка сообществу «Инцидент Нижний Тагил».

В полиции АН «Между строк» сообщили, что вчера по данному поводу никаких сообщений не поступало.

«Хотелось бы в очередной раз напомнить, чтобы граждане внимательно относились к незнакомым людям, которые приходят в квартиры с предложением каких-либо услуг. Что касается работников газовых служб, уточняйте информацию в официальных компаниях, не доверяйте представителям сторонних организаций», — предупредили в полиции.

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