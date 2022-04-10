Guide PRO. Как не стать жертвой ЖКХ-аферистов? 

Мошенничество в сфере ЖКХ — распространённая практика в России. Злоумышленники с каждым годом придумывают всё более изощрённые полузаконные способы отъёма денег у населения. С развитием интернета мошенникам стало проще получить личные данные потенциальной жертвы, что очень помогает им втираться в доверие. Помните: если к вам в дверь без предупреждения позвонили люди, которые располагают какими-то вашими личными данными, скорее всего, это мошенники. О том, как вычислить аферистов и не стать их жертвой, расскажем в новом выпуске полезной рубрики Guide PRO.

Как уберечь себя от действий ЖКХ-аферистов?

Лучший способ противодействия мошенникам — правовая грамотность и бдительность граждан. Не нужно открывать дверь незнакомцам, даже если они представляются работниками социальных, газовых, электроснабжающих служб, ЖКХ и других. Позвоните в свою управляющую компанию и уточните, был ли направлен к вам их специалист и проводится ли в вашем доме какая-либо проверка. Если вам сказали, что такого специалиста они не направляли и никаких проверок нет, можете смело вызывать полицию.

Какова цель злоумышленников?

Злоумышленники под видом работников коммунальных служб пытаются продать доверчивым гражданам различные услуги и оборудование: например, установить или проверить счётчики на воду/газ/отопление. Зачастую они могут ссылаться на существующее законодательство, угрожать отключением оборудования или повышением платы за коммунальные услуги. Самые изобретательные заранее раскладывают по почтовым ящикам поддельные квитанции, очень похожие на настоящие. Всегда перед оплатой проверяйте реквизиты в документе: расчётный счёт, ИНН и другие. Помните, что все перерасчёты происходят автоматически и не требуют личных данных, а реквизиты банковской карты вообще никому не нужны, кроме вас и мошенников.

Самые распространённые схемы обмана

Визитёры представляются сотрудниками какой-либо коммунальной службы и предлагают жильцам установить счётчики на газ/воду/отопление или проверить герметичность газовых труб. В этом случае мошенники могут продать счётчик по завышенной цене или, воспользовавшись растерянностью хозяев квартиры, украсть из жилища деньги и ценные вещи.

Часто злоумышленники ходят по домам под видом социальных работников. Под разными предлогами (например, для оформления заявлений) они проникают в квартиры, отвлекают хозяина жилища какой-либо просьбой, а сами незаметно осматривают места, где могут находиться деньги и драгоценности.

Ещё один распространённый способ мошенничества — продажа дорогостоящих, но не очень нужных и качественных массажёров, фильтров для воды, кастрюль и прочих бытовых предметов. Аферисты также могут предлагать условно бесплатный осмотр пластиковых окон или очистку ванны новым чудо-средством. Вернуть деньги за такие покупки потом бывает очень сложно.

Как отличить настоящего специалиста от самозванца?

Помните, что представители ЖКХ, контролёры газа, электрики и другие официальные специалисты крайне редко приходят на дом без предупреждения. На входе в подъезд или на доске объявлений заранее будет вывешено объявление о предстоящих плановых работах. С графиком плановых посещений специалистов можно ознакомиться по телефонам, указанным в официальных квитанциях на оплату. Настоящие специалисты, как правило, одеты в униформу с логотипом компании, при них должна быть подтверждающая документация — наряд на работы.

Что делать, если вы всё-таки стали жертвой ЖКХ-аферистов?

В первую очередь нужно незамедлительно обратиться в полицию, а в заявлении указать как можно больше подробностей. В некоторых случаях нужно обращаться в суд с гражданским иском о возмещении причинённого ущерба, поскольку, заключая договор с мошенниками, люди невнимательно его читают. Если вы стали жертвами «газовых аферистов», необходимо обратиться ещё и в газовую компанию, а также вызвать квалифицированных специалистов, чтобы убедиться в безопасности работы приборов после действий злоумышленников.