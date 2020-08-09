В Нижнем Тагиле жители Старателя провели несколько часов без электричества

09.08.2020 14:35
В Нижнем Тагиле утром 9 августа в районе Старатель полностью отключили электричество. Без света и коммунальных благ остались несколько тысяч человек.
Как пишет «Уралинформбюро» со ссылкой на городскую аварийно-диспетчерскую службу, причиной отключения стала авария на сетях.
Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе «Облкоммунэнерго», в настоящее время электроснабжение восстановлено. Сейчас специалисты компании разбираются в причинах аварии.
«Вышло из строя оборудование. Всех оперативно запитали по резерву», — пояснили в «Облкоммунэнерго».