В Нижнем Тагиле жители Старателя провели несколько часов без электричества

В Нижнем Тагиле утром 9 августа в районе Старатель полностью отключили электричество. Без света и коммунальных благ остались несколько тысяч человек.

Как пишет «Уралинформбюро» со ссылкой на городскую аварийно-диспетчерскую службу, причиной отключения стала авария на сетях.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе «Облкоммунэнерго», в настоящее время электроснабжение восстановлено. Сейчас специалисты компании разбираются в причинах аварии.