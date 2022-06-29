В Нижнем Тагиле жители Голого Камня пожаловались, что не могут добраться до дома после 20:00 

В микрорайоне Голый Камень Нижнего Тагила жители жалуются на неудобное расписание рейсовых автобусов. Их всего два — № 3 и № 19, а самый последний рейс общественный транспорт совершает в 20:00, после чего до частного сектора можно добраться только на такси.

АН «Между строк» местная жительница Светлана рассказала, что она работает на Вые до 20:00 и ей часто приходится идти домой пешком в ночное время, потому что возможности каждый раз оплачивать такси у неё нет.

«Я работаю по 12 часов, последний рейс с Выи на Голый Камень уходит в 20:00, а я с производства выхожу ровно в 20:00. На 19-й автобус не успеваю и он часто уезжает пустой, только горючее тратит, а я пешком иду», — негодует тагильчанка.

По словам Светланы, Голый Камень находится в вакууме — ни транспорта, ни высокоскоростного интернета, плюс один магазин на всю округу. Женщина обращалась к председателю местного ТОСа, которая ходила с этим вопросом на приём к начальнику управления городским хозяйством Андрею Лебедеву. Сама Светлана несколько раз оставляла обращения на портале госуслуг, но каждый раз ответ был одинаковым:

«Работа автобусов на маршруте 19 “Кинотеатр “Урал” — пансионат “Аист” осуществляется по расписанию в соответствии с приложением № 1 к муниципальному контракту от 28.05.2021 года, заключённому между МКУ “Служба заказчика городского хозяйства” и ООО “Техноком”. Соответственно, отправление автобусов с конечных пунктов осуществляется в соответствии с утверждённым расписанием».

В пресс-службе мэрии АН «Между строк» отметили, что небольшая корректировка расписания со стороны перевозчика возможна и посоветовали обратиться с этим вопросом в компанию «Техноком». Представитель ООО «Техноком» Алексей Хайруллин, однако, заявил, что изменений в расписании автобусов не будет, поскольку они приведут к переработке водителя.

«Мы изучали пассажиропоток в это время, там нет народа. За последние три года количество пассажиров на этом маршруте значительно уменьшилось. У нас есть подписанный контракт, а изменение времени уже влечёт за собой изменение контракта. У водителей существует режим труда и отдыха, то есть после того, как он сделал последний рейс, водитель едет на заправку, потом, по необходимости, он подметает и прибирает в автобусе. Нужно приехать в гараж и закрыть путёвку у механика и медика. А ему на следующий день на работу в 6:00 уже вставать. Ради одного человека мы сдвигать расписание не будем», — заключал Алексей Хайруллин.