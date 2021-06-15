В Нижнем Тагиле жителей дома атаковали гигантские мошки (ВИДЕО)

Жильцы дома № 29 по улице Ермака более полугода не могут справиться с коммунальной проблемой, которая произошла в подвале здания. Из-за утечки в канализации зловонный запах распространяется по всему подъезду, а нечистоты стали приманкой для различных насекомых. Гигантские мошки заполонили подъезд и выглядят действительно устрашающе.

«Мы с прошлого года пишем заявки в УК и на сайт администрации города о том, что в нашем подъезде проблемы с канализацией, мы с соседями задыхались от вони. Но ни УК “Ермак”, ни администрация не отреагировали, только друг на друга сваливали. Непонятно, что происходит в подвале, но наш подъезд атаковали огромные мошки: страшно выходить из квартиры, их тысячи и с каждым днём всё больше становится, всё залеплено до второго этажа, ещё пару дней, и они будут везде», — рассказала АН «Между строк» жительница дома Ксения.

Директор управляющей компании «Ермак» Анна Микрюкова рассказала АН «Между строк», что о проблеме узнала только от журналистов.

«Сами канализационные сети дома находятся в хорошем состоянии, но когда засоряются колодцы за пределами дома, то все нечистоты стекаются в подвал. Если коммунальные службы успевают вовремя чистить колодцы, то обычно таких проблем не возникает», — пояснила Микрюкова.

По словам представителя УК, «Водоканал-НТ» уже занимается решением проблемы, а управляющая компания сделала заявку в специализированную организацию по уничтожению насекомых.