В Нижнем Тагиле жильцы общежития пожаловались на свисающие с потолка сосульки и ледяной пол (ВИДЕО)

Жительница Нижнего Тагила Анастасия Епифанова записала на видео экскурсию по своему подъезду в доме № 3 по улице Юности, прозванном в народе «китайской стеной». Женщина пожаловалась на ужасное состояние коридоров и общих душевых общежития. На записи видно, что со стен в холле свисают огромные сосульки, а под ногами хрустит лёд. По словам Анастасии, дом не хочет брать к себе ни одна управляющая компания, а администрация района бездействует.

Заместитель главы администрации Дзержинского района Дмитрий Камешков заявил АН «Между строк», что в курсе проблемы, а её разрешением занимается МУП «Городская управляющая компания».