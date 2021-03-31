В Нижнем Тагиле жильцы дома самостоятельно перегородили внутриквартальный проезд бетонным блоком. Мэрия требует убрать незаконный объект

Жильцы дома № 1 по улице Южной перегородили внутриквартальную дорогу бетонным блоком, который теперь мешает сквозному проезду через двор. На такой шаг они решились пойти, чтобы сохранить асфальтовое покрытие от большого количества автомобилей, проезжающих по двору. В прошлом году на средства жильцов внутриквартальная дорога была приведена в порядок.

«Бетонный блок поставили жильцы из-за того, что через их двор сейчас проезжают все автомобили. Легковой и грузовой транспорт объезжает дорогу на улице Южной, которая находится в очень плохом состоянии. Она вся разбита, и проехать там невозможно, за ней никто не смотрит. Двор дома по адресу Южная, 1 недавно был благоустроен, и поэтому люди хотят сберечь дорогу во дворе. Как только всё растает, блок планируют убрать», — отмечает директор управляющей компании «Красный камень» Наталья Шохова.

Но не все жители двора довольны такой инициативой. Об этом сообщается в паблике «Инцидент Нижний Тагил».

«Об инвалидах-колясочниках, подъезде пожарных машин, скорых и другой спецтехники никто не подумал. Это вообще законно?» — написал в сообществе Денис.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» заявили, что такие вопросы должна решать администрация города совместно с управляющей компанией. Если у собственников жилых помещений в доме возникло желание огородить свой двор, то специальные комиссии принимают решение и продумывают способы подъезда, в том числе для экстренных служб.