В Нижнем Тагиле женщина зарезала любовника-инвалида

В Нижнем Тагиле 37-летнюю жительницу Вагонки обвиняют в убийстве сожителя-инвалида. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, женщине вменяют ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
По версии следствия, вечером 12 июля 2021 года обвиняемая находилась у себя дома на улице Тимирязева и распивала алкоголь со своим 39-летним сожителем — инвалидом по зрению. В ходе застолья между мужчиной и женщиной произошла словесная перепалка, переросшая в поножовщину. Обвиняемая взяла нож и нанесла один удар сожителю в грудь, повредив аорту. Женщина знала, что погибший не способен защитить себя в силу физического состояния. Мужчина скончался на месте от потери крови, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд для рассмотрения по существу.
«Собравшаяся в тот роковой день за одним столом «компашка» отмечала день рождения младшего брата обвиняемой, — пояснил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. — От поздравительных тостов до словесной перебранки там, где спиртное льётся рекой, обычно рукой подать. Так произошло и в данном случае. Когда количество употреблённых участниками застолья «градусов» устремилось к критической отметке, между женщиной и её сожителем произошёл конфликт. Что стало для него непосредственной причиной, двое оставшихся после этого застолья в живых в дальнейшем точно вспомнить уже не могли. Впрочем, для заурядной пьяной потасовки наличие весомого повода, как правило, совершенно не обязательно. Итогом посиделок стало наличие бездыханного тела рядом с уставленным нехитрой снедью и опорожнёнными ёмкостями кухонным столом».