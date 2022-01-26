В Нижнем Тагиле женщина зарезала любовника-инвалида

В Нижнем Тагиле 37-летнюю жительницу Вагонки обвиняют в убийстве сожителя-инвалида. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, женщине вменяют ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

По версии следствия, вечером 12 июля 2021 года обвиняемая находилась у себя дома на улице Тимирязева и распивала алкоголь со своим 39-летним сожителем — инвалидом по зрению. В ходе застолья между мужчиной и женщиной произошла словесная перепалка, переросшая в поножовщину. Обвиняемая взяла нож и нанесла один удар сожителю в грудь, повредив аорту. Женщина знала, что погибший не способен защитить себя в силу физического состояния. Мужчина скончался на месте от потери крови, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд для рассмотрения по существу.