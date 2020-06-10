В Нижнем Тагиле женщина, укравшая сумку пенсионерки, сама пришла в полицию

Жительница Нижнего Тагила, подобравшая утерянную дамскую сумку в районе набережной в центре города, сама пришла в полицию, сообщает пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское».

Напомним, 7 июня в полицию обратилась 71-летняя женщина, которая пояснила, что у неё пропала сумка. По словам потерпевшей, вечером во время прогулки по набережной Тагильского пруда на улице Горошникова на одной из скамеек она забыла свою сумочку, в которой находились её личные вещи, документы, 5 тысяч рублей и сотовый телефон. Вспомнив об оставленной вещи и вернувшись обратно, женщина пропажу не обнаружила.

«Только через несколько дней одна из подозреваемых пришла в дежурную часть полиции и сообщила, что нашла сумку с документами, принадлежащую пенсионерке. Она объяснила, что прогуливалась в районе набережной со своей приятельницей, когда заметила на скамейке сумочку. Рядом никого не было, и она взяла сумку себе. Находящиеся внутри наличные денежные средства в размере 5 тысяч рублей она потратила, а вот вещи решила вернуть хозяйке, для чего обратилась в полицию», — рассказали в пресс-группе.

В настоящее время в отношении 57-летней тагильчанки возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. Похищенное имущество возвращено владельцу. Потраченные денежные средства подозреваемая возместила в полном объёме.