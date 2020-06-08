В Нижнем Тагиле полиция ищет двух подозреваемых в краже сумки у пенсионерки

Полицейские Нижнего Тагила устанавливают личности двух женщин, которые могут быть причастны к краже сумки у пенсионерки. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», накануне в ОП № 16 обратилась 71-летняя женщина, которая пояснила, что у неё пропала сумка. По словам потерпевшей, вечером во время прогулки по набережной тагильского пруда, расположенной на улице Горошникова, на одной из скамеек она забыла свою сумочку, в которой находились её личные вещи, документы, 5 тысяч рублей и сотовый телефон. Вспомнив об оставленной вещи и вернувшись обратно, женщина пропажу не обнаружила.

«Оперативники изучили записи камер видеонаблюдения, установленных в районе набережной, определив круг подозреваемых лиц. Камеры видеозаписи запечатлели двух женщин, подобравших забытую сумку. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ “Кража”», — рассказали в полиции.

Одной из женщин на вид 45–50 лет, подозреваемая ростом 165–170 сантиметров, плотного телосложения, с короткой стрижкой; она была одета в синюю полосатую футболку, джинсы тёмно-синего цвета и белую спортивную обувь. Второй женщине на вид 45 лет, среднего телосложения, рост около 170 сантиметров, волосы тёмные ниже плеч, женщина была одета в чёрное платье и жакет лимонного цвета. Всех, кто опознал указанных на снимках женщин или располагает какой-либо информацией об их местонахождении, просят обратиться в отдел полиции № 16 по телефону 8 (3435) 97-64-02 или 102 с любого оператора мобильной связи.