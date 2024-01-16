В Нижнем Тагиле завершили реконструкцию пяти старейших котельных

В Нижнем Тагиле завершили работы по реконструкции пяти старейших котельных в рамках федеральной программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», сообщает пресс-служба мэрии.

В администрации отмечают, что для реализации проекта было выделено более 600 млн рублей. Проведённая реконструкция позволит повысить качество и надёжность теплоснабжения для почти 9 тысяч жителей города, а также сократить издержки и экономические затраты, связанные с потреблением газа и электроэнергии.

Напомним, что Нижний Тагил является одним из 12 городов — участников федерального проекта «Чистый воздух». Главная задача — к 2026 году снизить в городе объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 20% от уровня 2017 года.