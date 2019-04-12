В Нижнем Тагиле завершено строительство объектов для соединений РВСН

Военные строители закончили создание инфраструктуры под ракетные комплексы в соединениях РВСН в Нижнем Тагиле, сообщил ТАСС заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

«Завершено строительство инфраструктуры под размещение оперативно-тактических ракетных комплексов в соединениях РВСН в Нижнем Тагиле», — сказал Иванов.

Позже в Минобороны отметили, что ракетная дивизия РВСН в Нижнем Тагиле получила 13 новых хранилищ в первом квартале 2019 года: девять хранилищ агрегатов автономных пусковых установок и четыре хранилища агрегатов подвижного командного пункта. Кроме того, в первом квартале 2019 года военные получили несколько десятков хранилищ артиллерийских боеприпасов: 19 хранилищ общей площадью свыше 22 тысяч квадратных метров в центре материально-технического обеспечения ЗВО в Торопце, 14 обсыпных хранилищ общей площадью 17,6 тысячи квадратных метров в центре материально-технического обеспечения ЦВО и три обсыпных хранилища по 978 квадратных метров в Восточном военном округе.