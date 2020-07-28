В Нижнем Тагиле зарегистрирован первый кандидат для участия в сентябрьских довыборах в городскую думу

Избирательная комиссия Нижнего Тагила зарегистрировала первого кандидата для участия в довыборах в городскую думу по округу № 10, которые пройдут уже в сентябре. Им стала 36-летняя активистка общественного движения «Тагил за перемены» и представитель партии «Яблоко» Надежда Журавлёва. Процедура состоялась только что, рассказала АН «Между строк» председатель местного избиркома Лидия Брызгалова. В конце рабочей недели планируется зарегистрировать ещё четырёх кандидатов от других партий. Завтра, 29 июля, решится вопрос с регистрацией самовыдвиженцев.

Ранее партия «Яблоко» объявила сбор 1,08 млн рублей для проведения предвыборной кампании Надежды Журавлёвой. За первую неделю удалось собрать чуть больше 39 тысяч рублей. Сейчас Журавлёва обходит Лебяжку, Кирпичный и Евстюниху, которые входят в избирательный округ № 10, и общается с их жителями.

Кроме Надежды Журавлёвой, на опустевшее после ухода из думы кресло Андрея Обельчака претендуют ещё 6 человек. Это лидер тагильских коммунистов Михаил Бояркин, руководитель спортшколы «Юпитер» и ФОК «Президентский» Александр Долгоруков от «Единой России», директор муниципальной спортшколы олимпийского резерва № 3 Сергей Шамшуров от «Справедливой России» и местный предприниматель Сергей Бурлай от ЛДПР. Двое тагильчан — Сергей Бердников и Александр Иванов — подали документы в избирком для регистрации на довыборы в качестве самовыдвиженцев. Им необходимо собрать минимум 99 подписей в свою поддержку перед регистрацией в избиркоме.

Напомним, довыборы в городскую думу по одномандатному избирательному округу № 10 решили провести после того, как в марте представлявший его Андрей Обельчак написал заявление о сложении полномочий. По данным АН «Между строк», он нашёл работу в другом регионе и переехал. Довыборы назначили на единый день голосования в России, 13 сентября.