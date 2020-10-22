В Нижнем Тагиле запустили трамвайное движение по проспекту Мира

На проспекте Мира возобновлена работа трамваев 3 и 8 маршрутов. Завтра планируется запустить вагоны по 4-у маршруту. По информации управления городским хозяйством администрации города, движение на отремонтированном путепроводе восстановлено в полном объемё.

Контракт на ремонт моста по проспекту Мира был подписан в конце мая текущего года. Конкурс на производство работ выиграла организация «УБТ-Сервис». В рамках проекта были заменены трамвайные рельсы, дорожное покрытие, отремонтированы пролёты, смонтирован водоотвод.

«Для нас это был новый большой опыт. В ходе ремонта после вскрытия старого дорожного полотна были выявлены недостатки и нарушения, которые потребовали производства дополнительных работ на объекте. Тем не менее, нам удалось решить все проблемы и привести путепровод в нормативное состояние, - отметил директор “УБТ-Сервис” Гаджи Абдулов. – Благодарю коллективы управлений администрации города, службы заказчика городского хозяйства, “Тагильского трамвая” и других организаций, которые оказывали нам всемерное содействие и помощь при ремонте одного из важнейших инженерных сооружений в центральной части города».

Cпециалисты МУП «Тагильский трамвай» готовились к возобновлению работы по маршрутам, проложенным через мостовой переход несколько дней.

«На объекте были задействованы 6 специалистов энергослужбы и 8 работников участка пути. Провели все необходимые мероприятия, чтобы сегодня на линии у вагоновожатых не возникло никаких проблем. Подошли к работе очень тщательно. Только обкатка этого небольшого участка длилась более пяти часов, - рассказал главный инженер предприятия Сергей Анисимов. – Сегодня открыто движение по третьему и восьмому маршрутам. На них выведены соответственно 8 и 4 вагона. Работа осуществляется в обычном режиме. Завтра планируем пустить трамваи четвертого маршрута».

За счёт возобновления работы маршрутов, соединяющих Красный Камень с Техпосёлком и центром города, предприятие рассчитывает на увеличение пассажиропотока.