В Нижнем Тагиле запретят выгуливать собак у школ и больниц, выбрасывать строительный мусор и перекрывать межквартальные проезды

В Нижнем Тагиле 12 апреля на публичных слушаниях одобрены новые правила благоустройства территории города. Как пояснили АН «Между строк» в пресс-службе муниципалитета, поправки связаны с требованиями федерального и регионального законодательства.

«Больше всего правок внесено в статью, регламентирующую общие требования к благоустройству города. Она дополнилась подпунктами, запрещающими выгул собак на территории учреждений системы образования и здравоохранения, спортивных и детских игровых площадках и в местах, где установлены знаки “Выгул собак запрещён”», — заявил замглавы по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.

Напомним, в феврале депутаты гордумы предложили ограничить места для выгула собак в городе. Однако фактически специального места для выгула домашних животных согласно правилам городского благоустройства в городе нет.

Кроме того, новыми правилами запрещено самовольное перекрытие внутриквартальных проездов и стоянка повреждённых транспортных средств вне площадок, предназначенных специально для этих целей.

Изменения в законодательстве коснулись и утилизации мусора. Теперь перечень твёрдых отходов, которые нельзя выбрасывать в контейнеры и мусоропроводы, станет больше. По новым правилам в этот список входит строительный мусор, металлический лом, отходы производства, тара, автомобильные шины, ветви, листва, порубочные остатки и остатки повреждённых деревьев.

Ещё одна статья будет контролировать снос зелёных насаждений. В случае нарушения правил придётся возмещать ущерб городу. Обрезку и кронирование деревьев и кустарников теперь необходимо согласовывать с управлением городским хозяйством города. До начала работ нужно представить документы с указанием причины рубки или кронирования, фотографию растения, сторону и ветви, которые планируется обрезать, а также описание и схему, как оно потом будет выглядеть.

Также правки коснулись вопросов распространения звуковой рекламы, работы нестационарных торговых точек и организации автомобильных стоянок.

Теперь документ с изменениями будет принимать глава города и утверждать городская дума.

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